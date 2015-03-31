Создание базы данных Access (срочно)

В районной библиотеке решено было внедрить систему учета выдачи книг читателям из библиотеки и хранилища. В библиотеке работает 10 сотрудников, а в хранилище -4. При этом книгу читателю может выдать только сотрудник библиотеки, а сотрудник хранилища передает книгу по заявке сотруднику библиотеки. При выдаче книг в ИС необходимо фиксировать код книги, раздел (наука, техника, экономика, иностранный язык, маркетинг и т.д.) название, автора, дату выдачи и дату возврата, информацию о клиенте и информацию о сотруднике.

Внедренная ИС должна обеспечить руководителей библиотеки следующей информацией:

− У кого из читателей находится та или иная книга.

− Кто из читателей просрочил срок сдачи книги.

− Какая книга за последний год стала «любимой книгой читателя».

− Кто из сотрудников хранилища и кому из сотрудников библиотеки передал книгу. По заявке какого читателя была выполнена эта операция.

Для получения этой информации необходимо создать запросы, отчеты, привести диаграммы, иллюстрирующие деятельность библиотеки.