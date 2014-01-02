Создание БД к дипломной работе

Впечатления после работы с Еленой самые приятные и положительные!!! Внимательна ко всем просьбам, замечаниям, оперативно и качественно исправляет все замечания! Проект сделан раньше сроков, Елена предусмотрительно постаралась оставить в запасе несколько дней на "доделки" неточностей! Сделку завершили с ней день в день, как и было указано в договоре. Программа выполнена в соответствии со всеми пунктами, описанными в ТЗ. Позднее от меня поступали просьбы кое-что доделать, на что Елена откликнулась мгновенно и выполнила все быстро и качественно!!! Приятна в общении, на связь выходит вовремя в оговоренные даты! Спасибо Вам, Елена, Вы отличный Исполнитель!!!