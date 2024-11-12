У нас компания по ремонту техники. Работу мы ведем в CRM системе remonline, телефония binotel. Все аналитические отчеты мы ведем в google sheets, подтягивая данные из remonline и binotel. Также в этих таблицах работают сотрудники и вносят данные. В виду того что данных очень много, таблицы виснут и в них тяжело работать. + ежедневно приходиться вручную выгружать данные из remonline и binotel и добавлять их в таблицу, далее уже из этой таблицы по связки передаются данные в другие нужные таблицы и там по формулам строятся отчеты.

Мы хотим уйти от отчетов в google sheets и перейти на работу в базе данных. При этом сохранив все то, что у нас есть сейчас в google sheets и по аналогии настроить все в базе данных. Визуальная составляющая может остаться такой же, но если у вас будут предложения по улучшению, мы готовы рассмотреть.

Также есть необходимость в будущем создавать новые отчеты в этой базе данных, также на основании данных из binotel и remonline.

Ссылка на более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1roV1eWMzIYaw2PTKraTLeuIp3K5Jia_LZ4uG39D_Kp0/edit?tab=t.0

Также прилагаю к ТЗ файл в котором производиться предварительная обработка формулами, перед загрузкой в google sheets.

От исполнителей жду описание понимания задачи, сроков и стоимости реализации.



