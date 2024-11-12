Требуется помощь в настройке баз данных Webflow. Необходимо разобраться в типах данных через демонстрацию экрана. Задача предполагает один созвон, оплата производится в день выполнения.
Создание и автоматизация базы данных
У нас компания по ремонту техники. Работу мы ведем в CRM системе remonline, телефония binotel. Все аналитические отчеты мы ведем в google sheets, подтягивая данные из remonline и binotel. Также в этих таблицах работают сотрудники и вносят данные. В виду того что данных очень много, таблицы виснут и в них тяжело работать. + ежедневно приходиться вручную выгружать данные из remonline и binotel и добавлять их в таблицу, далее уже из этой таблицы по связки передаются данные в другие нужные таблицы и там по формулам строятся отчеты.
Мы хотим уйти от отчетов в google sheets и перейти на работу в базе данных. При этом сохранив все то, что у нас есть сейчас в google sheets и по аналогии настроить все в базе данных. Визуальная составляющая может остаться такой же, но если у вас будут предложения по улучшению, мы готовы рассмотреть.
Также есть необходимость в будущем создавать новые отчеты в этой базе данных, также на основании данных из binotel и remonline.
Ссылка на более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1roV1eWMzIYaw2PTKraTLeuIp3K5Jia_LZ4uG39D_Kp0/edit?tab=t.0
Также прилагаю к ТЗ файл в котором производиться предварительная обработка формулами, перед загрузкой в google sheets.
От исполнителей жду описание понимания задачи, сроков и стоимости реализации.
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