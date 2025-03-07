Создание небольшого мода для Minecraft

$50
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Открыт2 заявки11 просмотров

Ничего сверхъестественного, добавить блок руды, выпадающую руду, пару блоков с простеньким интерфейсом внутри. Пожалуйста, обращайтесь если уже делали когда-то модификации для этой игры. Если есть опыт - займет у вас буквально пару часов. В дальнейшем скорее всего будут небольшие добавления по проекту с доп. оплатой за каждое обновление. Подробнее в лс.

JavaРазработка игрРазработка модулей
19 часов назад
Вячеслав
 
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