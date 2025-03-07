Ничего сверхъестественного, добавить блок руды, выпадающую руду, пару блоков с простеньким интерфейсом внутри. Пожалуйста, обращайтесь если уже делали когда-то модификации для этой игры. Если есть опыт - займет у вас буквально пару часов. В дальнейшем скорее всего будут небольшие добавления по проекту с доп. оплатой за каждое обновление. Подробнее в лс.