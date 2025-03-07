Требуется собрать список емейлов с указанного сайта, предоставленного заказчиком. Всего необходимо обработать около 1000 ссылок. Ожидаются предложения по цене за выполнение задачи.
Создание небольшого мода для Minecraft
Ничего сверхъестественного, добавить блок руды, выпадающую руду, пару блоков с простеньким интерфейсом внутри. Пожалуйста, обращайтесь если уже делали когда-то модификации для этой игры. Если есть опыт - займет у вас буквально пару часов. В дальнейшем скорее всего будут небольшие добавления по проекту с доп. оплатой за каждое обновление. Подробнее в лс.
Заявки фрилансеров
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