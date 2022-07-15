Необходимо разработать VBA-процедуры для Excel, работающие на Microsoft Office 2021, для импорта новых сборочных заданий и товаров с wildberries.ru, а также для экспорта остатков товаров. Процедуры должны обрабатывать ошибки и предоставлять отчеты о количестве успешно обработанных данных. Импорт данных включает работу с API и выгрузку в соответствующие листы Excel.