Спарсить модели машин и добавить их в телеграмм бот на GO

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен2 заявки607 просмотров

нужно с оф сайтов спарсить: Haval, Geely, Chery, Changan и внедрить спарсенные данные в базу телеграмм бота, бот на GO. Нужно парсить: модель, коробку, объем двигателя, расход, цену, фото, возможно еще один два параметра 

3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lapuli
Сергей 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$75
5 дней
Все сделано по задаче, правки отработаны, спасибо!
Коммуникабельность, оплата в срок. Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

Денис
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
lapuli
Сергей 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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