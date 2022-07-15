Необходимо вывести данные из базы данных PostgreSQL в отчет Google Data Studio. Требуется дополнить существующий отчет, с возможностью удаленного подключения для детализации технического задания. Также возможно обучение по данному процессу за дополнительную плату.
Спарсить модели машин и добавить их в телеграмм бот на GO
нужно с оф сайтов спарсить: Haval, Geely, Chery, Changan и внедрить спарсенные данные в базу телеграмм бота, бот на GO. Нужно парсить: модель, коробку, объем двигателя, расход, цену, фото, возможно еще один два параметра
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