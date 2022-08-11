Требуется разработка модуля для OpenCart, который позволит управлять мультимагазином с главного магазина и его поддоменами. Модуль должен автоматически обновлять товары и тексты, а также поддерживать замену городов в текстах с помощью заранее заданного списка слов. Необходимо обеспечить простоту в управлении и настройке для различных городов.