Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...
SQL запрос сравнения значений в столбцах
Структура даных и задание в файле
Указиваем цены
Обе БД на одном сервере
Выбранный исполнитель
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