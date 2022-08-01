Требуется доработка готовой таблицы Google в соответствии с требованиями, указанными в документе Word. Уточните вопросы и стоимость выполнения заказа.
Створення системи для діалогу менеджерів з клієнтами у Viber
У процесі телефонної розмови менеджера з клієнтом виникає потреба обміну між ними медіа-файлами або текстовою інформацією. Цей обмін інформацією повинен відбуватися в Viber
Загальний опис проекту комунікації знаходиться у файлі.
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