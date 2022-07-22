Створити скрипт підрахунку транзакцій в таблиці Ексель (формули)

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки236 просмотров

В Ексель таблиці буде список транзакцій, прибрати зайве та підрахувати сумму цих транзакцій, потрібно зробити покрокову інструкцію по точному підрахунку кожної

3 года назад
guest_16587427387993
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Заявки фрилансеров

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