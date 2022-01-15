Выгрузить данные из системы поставщика в файл Excel

Исправить ошибки в готовой БД!
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Здравствуйте! Необходимо сделать выгрузку данных из системы поставщика (по api) - в эксель файл. 5-8 колонок данных. Еще, надо оставить возможность для пользователя самостоятельно при необходимости изменить key (он может быть изменен поставщиком по прошествии времени) Сколько будет стоить ориентировочно одна выгрузка (один поставщик) ?
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