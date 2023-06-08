Шукається спеціаліст для розробки нового функціоналу в проекті на Delphi з Oracle SQL. Потрібно додати форми з логікою роботи, використовуючи Embarcadero RAD Studio 11. Проект надається з доступом до бази Oracle 11. Перший етап - створення функціоналу для реєстру документів з відповідною логікою. Можлива поетапна розробка з оплатою за всі етапи.
Выполнить задание в среде Deductor Studio Academic
Нужно создать хранилище данных, добавить туда либо реальные, либо сгенерированные данные и провести анализ. Тема: Анализ данных об оценке риска банкротства компании. С помощью дедуктора сделать анализ, который можно будет использовать для описания научно исследовательских работ. Файл с примером есть.
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