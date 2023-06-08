Выполнить задание в среде Deductor Studio Academic

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Открыт1 заявка24 просмотра

Нужно создать хранилище данных, добавить туда либо реальные, либо сгенерированные данные и провести анализ. Тема: Анализ данных об оценке риска банкротства компании. С помощью дедуктора сделать анализ, который можно будет использовать для описания научно исследовательских работ. Файл с примером есть.

Решение задач
15 дней назад
Гость
15 дней в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
15 дней назад

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