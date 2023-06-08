Необходимо внести правки в функцию графика на второй вкладке Google Sheets для отображения столбиков с суммами по направлениям из столбца 'Направление'. При фильтрации по Приходу, Расходу или Ср. расходу на проект должны отображаться соответствующие суммы в отдельных столбцах. Текущая реализация выводит все в один столбик.