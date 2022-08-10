У нас на XWIKI развернута база знаний.

Штатный поиск на XWIKI не совсем удовлетворяет своими результатами.

Необходимо внедрить в XWIKI более продуктивный движок поиска, к примеру Яндекс поиск, можно рассмотреть и другой, в случае выдачи более адекватных результатов поиска по всей базе знаний.