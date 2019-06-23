Восстановить базу данных oracle

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Ищу специалиста который бы смог восстановит базу данных oracle и помощь удаленное запустить атракционы. А теперь не работает даже кнопка управление в значке мой компьютер.

6 лет назад
guest_15621507990876
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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