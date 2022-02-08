Есть файл HTML с данными, которые нужно перенести в файл XLS

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Есть файл HTML с данными, которые нужно перенести в файл XLS в определенный шаблон. Файл HTML имеет около 550 страниц.

HTML
2 года назад
guest_16443298841273
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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