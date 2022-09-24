Задание на разработку базы данных musql+ web интерфейса Yii 2

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка456 просмотров

Бэк Yii2   анти бот 150+333 = ?

Yii
3 года назад
grammabc
Никита 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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