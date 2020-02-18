Задание по базам данных

Нужно сделать скрипт по варианту и комментарии по коду, чтобы было понятно какие запросы за что отвечают. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Готовую базу с небольшим наполнением предоставлю, если что могу дополнить.

Задание обсуждаемо, что-то можно будет убрать.

Скрипт должен работать в Microsoft SQL Management Studio. Доступ к серверу SQL предоставлю.

Вариант задания (База по заданию и некоторые запросу уже готовы, sql файл вышлю):

Курсы повышения квалификации. В учебном заведении имеются курсы повышения квалификации.

Информационные поля: Номер группы, Специальность, Отделение, Количество студентов, ФИО преподавателя, Телефон, Стаж, Предмет, Количество часов, Тип занятия, Сумма к оплате, Начало занятий, Окончание занятий.

Само задание:

Создание всех объектов должно быть отражено в скрипте.

Спроектировать базу данных.

Перечислить решаемые задачи. Среди решаемых задач должны быть пространственные данные и импорт-экспорт из/в XML.

Перечислить пользователей и их возможности.

Перечислить ограничения.

Спроектировать таблицы, указать типы данных и ограничения целостности.

Уточнить направления дальнейшего развития.

Создать базу данных.

Настроить безопасность:

Создать логины и пользователей.

Создать роли.

Создать для своей базы данных:

Таблицы с тестовыми данными.

Представления.

Индексы.

Процедуры (все обновление данных в БД допускаются только через процедуры. Использовать обработку ошибок, курсоры и транзакции там, где это необходимо.)

Функции.

Триггеры.

Выдать привилегии на запуск процедур и функций.

Добавить в скрипт проверку для всех созданных программных объектов.

Импортировать данные из внешних источников. Импорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.

Создать процедуру для экспорта данных. Экспорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.

Настроить резервное копирование базы данных. Резервное копирование должно быть отражено в скрипте или в пояснительной записке.