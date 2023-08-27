Заліти на сервер базу даних MongoDB

У меня есть макет таблицы нужно с помощью формул/скриптов прописать действия на соответствие/копирование/обновление данных на разных листах этого файла. Давайте тут все расскажу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xvdu9altGb90nEGNM2ECyuRyxVGpDWXt9deJEGITVKg/edit?usp=sharing Таблица лист Offerstest: Задача n1: если в Колонке М появляется одно из 3х значений тогда данные ...