Залить базу и включить кеш

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка125 просмотров

ТЗ:

Залить обновленную mysql базу на сайт.

Включить кеширование

365 дней на типы файлов:

Media: ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf;

Style: css;

Scripts: js;

Fonts: woff|woff2|otf|ttf

CSSJavaScriptMySQL
4 года назад
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Приятно работать, все четко и в срок.
Все замечательно. Оплата получена.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад