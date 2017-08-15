Перенести остатки из Паруса 7 в Контур.Бухгалтерию.

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Что бы начать пользоваться Контур.Бухгалтерией, необходимо внести остатки по счетам   http://evrika.kontur.ru http://yadi.sk/i/vNbZcvEx3NrUNz – те же данные только в xls файле   Ранее мы пользовались программой Парус 7. Он нам выдает данные в таком виде (xls)   http://yadi.sk/i/U_Q3-qQr3NrUqG – Фирма 1            – 2015 и 2016 года   (в первую очередь сделать Фирму1) http://yadi.sk/i/uiHcaFH-3NrUSL – Организация 1 – 2016 год Необходимо эти данные перенести в Контур ( http://yadi.sk/i/vNbZcvEx3NrUNz ). Если необходимы какие либо еще данные пишите.  Вы озвучиваете цену Вашей работы и сроки.  В скайпе не общаюсь

8 лет назад
othercoytorg
Илья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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