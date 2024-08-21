АО 'Доступное жилье' ищет опытного бухгалтера для разовой работы. Обязанности включают подготовку налоговой отчетности, сверки с контрагентами и консультации по бухгалтерии. Требуется высшее образование и опыт от 3 лет. Оплата от $300 до $500 в зависимости от объема работы.