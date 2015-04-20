Внесение инвойсов интернет-магазинов в Эксель

Подработа по внесению данных заказов из инвойсов англоязычных интернет-магазинов в файлы Эксель.

Есть возможности дальнейшего роста и развития.

Вначале от одного до нескольких часов работы в вечернее время по мск

График рабочих дней и выходных оговаривается отдельно

Требования:

1) реальное желание работать, зарабатывать и обучаться , внимательность к деталям, ответственность и усидчивость

2) наличие компьютера, хорошего интернет-соединения, микрофона для разговора в скайп (обучение возможно в таком же режиме)

Желательно (не объязательно) базовое понимание английского на уровне чтения-перевода

Оплата на старт от $1.00 до $2.50 /в час на старт (зависимо от опыта и умений), плюс возможны отдельные бонусы