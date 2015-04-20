Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Внесение инвойсов интернет-магазинов в Эксель
Подработа по внесению данных заказов из инвойсов англоязычных интернет-магазинов в файлы Эксель.
Есть возможности дальнейшего роста и развития.
Вначале от одного до нескольких часов работы в вечернее время по мск
График рабочих дней и выходных оговаривается отдельно
Требования:
1) реальное желание работать, зарабатывать и обучаться , внимательность к деталям, ответственность и усидчивость
2) наличие компьютера, хорошего интернет-соединения, микрофона для разговора в скайп (обучение возможно в таком же режиме)
Желательно (не объязательно) базовое понимание английского на уровне чтения-перевода
Оплата на старт от $1.00 до $2.50 /в час на старт (зависимо от опыта и умений), плюс возможны отдельные бонусы
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