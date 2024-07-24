Ми створюємо сучасні онлайн-курси та продаємо їх через таргетовану рекламу. Наразі шукаємо бухгалтера, який готовий записати міні відеокурс із самостійного ведення ФОП в Україні та працювати з нами на партнерських умовах.



Про курс:

Це базовий курс, орієнтований на малий бізнес, а саме на підприємців, які самостійно хочуть вести бухгалтерський облік свого ФОП. Він охоплює всі ключові аспекти ведення ФОП 1, 2, 3 групи, включаючи подання звітності, податки, роботу з електронними сервісами.

Наші потенційні клієнти — це фрілансери, спеціалісти в ІТ, маркетологи, дизайнери, фотографи, консультанти та інші підприємці, які працюють як ФОП та хочуть самостійно вести свою бухгалтерію без залучення бухгалтера.



Що потрібно зробити?

Записати відеокурс із бухгалтерського обліку (10-15 уроків по 10-20 хвилин кожен). Ми надамо інформацію про курс, програму, структуру, матеріали, а також про формат запису та приклади готових курсів.



Кого ми шукаємо?