Запис онлайн міні курсу по самостійному бухгалтерському веденню ФОП

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
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Ми створюємо сучасні онлайн-курси та продаємо їх через таргетовану рекламу. Наразі шукаємо бухгалтера, який готовий записати міні відеокурс із самостійного ведення ФОП в Україні та працювати з нами на партнерських умовах.

Про курс:
Це базовий курс, орієнтований на малий бізнес, а саме на підприємців, які самостійно хочуть вести бухгалтерський облік свого ФОП. Він охоплює всі ключові аспекти ведення ФОП 1, 2, 3 групи, включаючи подання звітності, податки, роботу з електронними сервісами.
Наші потенційні клієнти — це фрілансери, спеціалісти в ІТ, маркетологи, дизайнери, фотографи, консультанти та інші підприємці, які працюють як ФОП та хочуть самостійно вести свою бухгалтерію без залучення бухгалтера.

Що потрібно зробити?

  • Записати відеокурс із бухгалтерського обліку (10-15 уроків по 10-20 хвилин кожен). Ми надамо інформацію про курс, програму, структуру, матеріали, а також про формат запису та приклади готових курсів.

Кого ми шукаємо?

  • Бухгалтера загального напрямку з досвідом роботи від 1 року.

  • Людину, яка вміє пояснювати складні речі простою мовою.

  • Готовність працювати у форматі партнерства (отримання % від продажів курсу та консультацій).

    Якщо вам цікаво взяти участь у створенні сучасного онлайн-курсу на партнерській основі та заробляти на цьому, то залишайте заявку під цим проектом.

Оформление документов
месяц назад
lanskih90
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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