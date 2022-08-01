Требуется разработать инструкцию по сборке мебели для интернет-магазина. Инструкция должна содержать подробные шаги с описанием, что и как прикручивать, а также чертежи и живые фотографии для наглядности. Пример требуется аналогичный инструкции от Икеи. Подходите к созданию материала с учетом удобства пользователей.
CAD Civil 3D – Необхідно виконати оцінку рослинності в межах ЗЛ
Необхідно виконати оцінку рослинності в межах експлуатаційної зони на залізничній лінії (вирізання та заповнення).
Є близько 1400 файлів .Las (2 мільйони точок у EPSG 4326) кожний файл 200-метрова ділянка, які необхідно імпортувати до CAD Civil для виконання наступних розрахунків. Спочатку необхідно виконати тестове завдання з обробки одного файлу для оцінки вартості та часу при успішному виконані оплачується.
Необхідно зйомку у форматі .Las і перетворити у формат 3D Civil для вставки 3D прозорої оболонки, яка складається з наступного:
- Зміщення на 6,5 м в обидві сторони від залізничних ліній або зовнішніх залізничних ліній, де є кілька ліній. Встановіть лінії зі зміщенням 6,5 м на 0,7 м вище за рівень рейок.
- Оцініть рослинність у межах цієї зони, визначивши її об'єм.
- По-друге, додайте лінію під кутом 45 градусів від лінії рейок.
- Оцініть рослинність у межах цієї 45-градусної зони, визначивши місце розташування, протяжність та об'єм.
Приклад експортних даних:
Загальна сума вирубки М3 = 5938,735
Північний/східний зріз М3 = 3439,93
Південно-західний розріз M3 = 0,048
0,7м Граничний розріз = 2498,757
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