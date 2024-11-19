Чертеж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок140 просмотров

Необходимо сделать чертеж по предоставленному примеру для детали. 1,2 - примеры. 3 - деталь, которую необходимо начертить

Создание чертежей
5 месяцев назад
guest_1732003656582
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