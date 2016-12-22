СОСТАВ ПРОЕКТА: Общие данные Ведомость электроприводов механизмов Щиток с автоматическим выключателем АВ Схема принципиальная однолинейная Щиток силовой ЩС (Схема принципиальная однолинейная) Щиток силовой ЩВ (Схема принципиальная однолинейная) Щиток ...
Чертёж в компас-3D.
Задание:
+Выполнить сборочный чертёж конструкции корпуса прибора.
+Выполнить рабочие чертежи деталей 3,4 (вариант 5-3).
Пояснение:
Ввиду малости размеров масштаб для сборочного чертежа 5:1 или 10:1 (на выбор).
На сборочном чертеже указать габаритные и присоединительные размеры, позиции сборочных единиц, деталей и стандартных изделий. К нему составить спецификацию.
Масштаб для рабочих чертежей - 10:1 или 20:1. Проставить все размеры, предельные отклонения на линейные размеры, на форму и расположение поверхностей и на шероховатость поверхностей детали.
Указать материал детали, виды защитных покрытий.
В шапку вписать: Выполнила: Сорвина М.А. Проверила: Патрина Т.Я.
Цена: 250 рублей.
Время: До вечера понедельника (до 23.30).
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