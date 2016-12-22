Чертёж в компас-3D.

Задание:

+Выполнить сборочный чертёж конструкции корпуса прибора.

+Выполнить рабочие чертежи деталей 3,4 (вариант 5-3).

Пояснение:

Ввиду малости размеров масштаб для сборочного чертежа 5:1 или 10:1 (на выбор).

На сборочном чертеже указать габаритные и присоединительные размеры, позиции сборочных единиц, деталей и стандартных изделий. К нему составить спецификацию.

Масштаб для рабочих чертежей - 10:1 или 20:1. Проставить все размеры, предельные отклонения на линейные размеры, на форму и расположение поверхностей и на шероховатость поверхностей детали.

Указать материал детали, виды защитных покрытий.

В шапку вписать: Выполнила: Сорвина М.А. Проверила: Патрина Т.Я.

Цена: 250 рублей.

Время: До вечера понедельника (до 23.30).