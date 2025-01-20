Нужно выполнить дизайн интерьера и планировку квартиры, я прикрепил ссылку на файл с примером выполненной работы. 3D визуализацию делать НЕ НУЖНО. Эти 14 картинок - домашки по которым нужно сделать сам проект, можно не идти строго по ним и кидать то же самое в разные домашки, в крайнем случае, можно сделать презентацию и скинуть её по всем домашкам. Файлик pdf это пример, как должно выглядеть, 3д визуализация не нужна, нужно только то, что есть в домашках, лишнего делать - не нужно. Желательно сделать, до среды, если у Вас есть уже что-то похожее готовое, тогда отлично, у меня нет надобности в индивидуальном проекте, главное - сама презентация которая будет закрывать параллельно эти 14 домашек, и обязательно нужны файлы AutoCad.