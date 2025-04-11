Доработка проекта дома в SketchUP

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Требуется доработать архитектурный проект в SketchUP для получения разрешительной документации на строительство: добавить комнаты и окна.

SketchUp
7 часов назад
Татьяна
7 часов в сервисе
Была
7 часов назад

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Нет заявок фрилансеров