FreeCAD круглая шкала

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черная круглая шкала с белыми цифрами: ноль вверху, 180 внизу, шкала идет вправо и влево с измеренными десятичными делениями. у предмета заданныe параметры, толщина полмиллиметра, из металла, нужно этот предмет сделать как задание для машины.

3D-моделирование
2 месяца назад
guest_1740483564927
2 месяца в сервисе
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