HMI Samkoon модель SK-070-GW

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Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Задача.

Есть сеть сенсоров инклинометров.

Выходной сигнал - цифровой RS485.

Задача - вывести информацию от сенсоров на экран 7 дюймов дисплея.

Передача ее на персональный компьютер.

Работа - удаленно по документации.

Важно сроки выполнения.

5 лет назад
guest_15927197832878
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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