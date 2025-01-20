Инструкция по оформлению конструкторской документации

Здравствуйте, Алексей!

Прошу разработать краткую инструкцию по оформлению конструкторской документации.

Данный документ будет предназначен для новых фрилансеров с которыми мы предполагаем работать.

В инструкции нужно кратко изложить основные моменты при создании 3D моделей и оформлении чертежей. Описать требования по конфиденциальности и безопасности хранения и передачи информации. Описать требования при проектировании сборочных узлов, сварных изделий и узлов с гальваническим покрытием.

Инструкция должна содержать как можно больше наглядной информации (картинки, схемы, эскизы)

Объем инструкции – 10…15 страниц

Инструкцию оформить на русском языке для последующего перевода на английский и немецкий языки.