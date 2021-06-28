Здравствуйте!

Необходимо разработать конструкцию и сборочные чертежи вендингового аппарата по продаже цветов, визуальную концепцию прикрепляю к заказу. Приоритет - максимальная мобильность (возможность быстрой сборки-разборки). В приоритете исполнители из Москвы и области. Оплата по договоренности с исполнителем. Присылайте ваши работы, спасибо!