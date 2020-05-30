Приветствую! есть простая (для того кто разбирается конечно) задача. файл solidworks в нем 3 проекции (боковая, верхняя, и 7 сечений продольных (шпангоутов) корпуса лодки. нужно сделать из этих эскизов - проекций корпус полностью - то есть добавить материал между сечениями. )) Готов обсуждать цену если естественно вы возьметесь.

С уважением.