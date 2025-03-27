Корректировка файлов DWG

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Открыт7 заявок33 просмотра

Есть 6 файлов чертежей строения в dwg формате, требуется объединить их в один dwg файл по слоям - этажности, для визуализации объекта. Двухэтажный дом.

AutoCADВизуализация объектовСоздание чертежей
12 дней назад
Тимур
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
2 дня в сервисе
Был
час назад
2 дня назад
Александра
 
49 лет
6 дней в сервисе
Была
2 дня назад
6 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
10 дней назад
Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
день назад
32 отзыва(-1)
11 дней назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 дней назад
Диана
 
20 лет
11 дней в сервисе
Была
3 дня назад
11 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-1)
12 дней назад