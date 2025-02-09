Разработка проекта модульного дома капсулы с учетом металлического каркаса и утеплителя из сендвич панелей. Включает чертежи и схемы, возможность изменения итогового вида, а также использование стеклопакетов и композитных фасадов. Применение гидроизоляции под декоративной кровлей.
Лабораторная работа в NanoCAD
Выполнить лабораторные работы 1-6 в программе NanoCAD. Стандарт: настройки СПДС, представленные в 1 работе. Срок: 14 дней с начала выполнения заказа.
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