Модель теповой сушки асинхронного электродвигателя

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка13 просмотров

Требуется создать тепловую модель АД и в качестве источника использовать широтно-импульсный преобразователь. Вывести данные температуры обмотки статора в зависимости от параметров источника

3 месяца назад
guest_1737979208052
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
18 часов назад
3 месяца назад

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