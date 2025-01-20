Модульный дом

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
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Задача выполнить проект модульного дома: каркас дома из металла в три ряда, между рядами сендвич панели в первый ряд 100 мм, во второй ряд 50 мм, рассчитать нагрузку металла, что на него будет вешаться сфб панели, вес квадратного метра 80 кг, полы дома необходимо, как и стены и крышу сделать быстросборной, чтобы по итогу получился домо комплект. М2 в доме должно быть 30-40 м2.

Фундамент на сваях, т. К. В некоторых местах кровля плоская, то она является декоративной, под ней нужно сделать гидроизоляция. Т. К. Фасад вешается на металлическую подсистему, он будет вентилируемым.

3 месяца назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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Нет заявок фрилансеров

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