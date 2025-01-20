Задача выполнить проект модульного дома: каркас дома из металла в три ряда, между рядами сендвич панели в первый ряд 100 мм, во второй ряд 50 мм, рассчитать нагрузку металла, что на него будет вешаться сфб панели, вес квадратного метра 80 кг, полы дома необходимо, как и стены и крышу сделать быстросборной, чтобы по итогу получился домо комплект. М2 в доме должно быть 30-40 м2.

Фундамент на сваях, т. К. В некоторых местах кровля плоская, то она является декоративной, под ней нужно сделать гидроизоляция. Т. К. Фасад вешается на металлическую подсистему, он будет вентилируемым.