Необходимо создать чертеж мебели по фотографии с интернета. Чертеж должен содержать все детали и метизы, обеспечивая полную инструкцию для мебельного производства.
Модульный дом капсула.
Проект модульного дома, который будет собран на месте из узлов подготовленных на заводе. Возможно изменение итогового вида. Каркас стен - металлический, в три ряда, между рядами сендвич панели, первый слой 100 мм, второй, после второй стойки 50 мм. Полы и крыша должны быть из металлического каркаса, с утеплителем мрдуоем в виде сендвич панелей. Т. Е. Итог это домо комплект. Итоговая визуализация может быть изменена, с учётом возможности изготовить стрклопакетв, фасады - стекло композит, т. К. Кровля имеет только декоративное назначение, то под кровей должна быть гидроизоляция.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработать дизайн проект интерьера квартиры в AutoCad, основываясь на 14 домашних заданиях. Необходимы только чертежи и схемы, 3D визуализация не требуется. Презентация должна закрывать все домашки. Желателен срок выполнения до среды. Обязательно предоставление файлов в формате AutoCad.Закрыт2 месяца назад
- $10
Необходимо разработать планшеты А1 для ВКР, включающие план готового кафе с размещением полок и входа, а также МАФов. Уделите внимание деталям интерьеров и экстерьеров.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется создать простой чертеж электрики на двух этажах для студента. Необходимо произвольно разместить лампочки и выключатели, а также соединить их. Подготовленный чертеж должен быть понятным и легким для восприятия.Закрыт2 месяца назад
Требуется составить смету на строительство дома, используя предоставленные чертежи и схемы. Важно учесть все необходимые материалы и работы для точного расчета бюджета.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Требуется выполнить 16 заданий в приложении AutoCad для университета. Срок выполнения - до утра. Качество не является критичным, детали можно обсудить по необходимости.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $70
Требуется разработка тепловой модели асинхронного электродвигателя с использованием широтно-импульсного преобразователя. Необходимо вывести данные температуры обмотки статора в зависимости от параметров источника. Проект включает создание чертежей и схем для дальнейшего анализа.Закрыт2 месяца назад
- $25
Требуется спроектировать мягкий стул в 3D Компас или Автокад. Необходимо сделать чертежи с проекциями толщины поролона и указать размеры для понимания габаритов. Согласование габаритов и деталей будет осуществляться в PDF, а также подготовка DXF файлов на каждую деталь. Срок выполнения проекта — 2-3 дня.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется выполнить чертеж в Autocad с последующим предоставлением файла и PDF-версии. Сроки выполнения максимально сжаты, требуется оперативный подход.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 месяца назад