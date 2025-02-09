Проект модульного дома, который будет собран на месте из узлов подготовленных на заводе. Возможно изменение итогового вида. Каркас стен - металлический, в три ряда, между рядами сендвич панели, первый слой 100 мм, второй, после второй стойки 50 мм. Полы и крыша должны быть из металлического каркаса, с утеплителем мрдуоем в виде сендвич панелей. Т. Е. Итог это домо комплект. Итоговая визуализация может быть изменена, с учётом возможности изготовить стрклопакетв, фасады - стекло композит, т. К. Кровля имеет только декоративное назначение, то под кровей должна быть гидроизоляция.