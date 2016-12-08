Требуется разработать проектную документацию для строительства светофорных объектов. Примерный состав: -титульный лист; -пояснительная записка; -копия генплана с прокладкой кабелей, спецификацией, кабельным расписанием; -принципиальные и монтажные электрические схемы; -монтажные электрические ...
Нарисовать заданную схему и построить ее АЧХ и ФЧХ
Нужно выбрать одну из схем нарисовать и построить её АЧХ и ФЧХ с помощью C++ Builder
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