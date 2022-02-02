Нужен чертеж изделия

Чертежи и СхемыЗакрыт18 заявок1555 просмотров
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Нужен чертеж изделия в компасе или автокаде. 

По  фото и размерам нужно будет начертить изделие. 

1. Готовый файл предоставить в формате DXF 

2.  Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листе фанеры.

2 года назад
Alexeykl
Алексей 
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад