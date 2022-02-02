Модуль предназначен для автоматического заряда встроенных в автоматизированную систему оповещения о незаконной деятельности в лесных массивах аккумуляторов через разъём USB Type-C (USB-C).
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Нужен чертеж изделия в компасе или автокаде.
По фото и размерам нужно будет начертить изделие.
1. Готовый файл предоставить в формате DXF
2. Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листе фанеры.
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