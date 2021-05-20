Нужно выполнить раздел: Архитектурно-градостроительное решение объекта

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Добрый день. 

По примеру(вышлю по запросу), выполнить комплект чертежей павильонов.

Состав проекта и визуалки павильонов: https://disk.yandex.ru/d/A7lYFtiY-mvRMg

4 года назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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