Отчёт по промышленной безопасности

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт7 заявок562 просмотра

Есть готовый отчёт по промышленной безопасности, необходимо внести в шаблон новые даты, и выгрузить в автокад, оплата за один отчёт составляет 500 рублей, если все будет выполнено в срок, то будет заявка на отчёты в количестве более 100 штук

AutoCAD
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