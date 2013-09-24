Перепланировка квартиры

Необходимо сделать перепланировку 2-х комнатной квартиры (стены можно двигать все) и расстановку мебели.

Пожелание по перепланировке: — объединить кухню (2) с гостиной (3) + избавится от длинного коридора. (1). Туалет (5) и Ванна (6) также объединяются. Остальное на ваш творческий вкус.

От вас на выходе: несколько вариантов планировки с расстановкой мебели.

Оплата $30, срок 4-5 дней.