Перепланировка квартиры

$30
Чертежи и СхемыЗавершен1 заявка148 просмотров
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Необходимо сделать перепланировку 2-х комнатной квартиры (стены можно двигать все) и расстановку мебели.

Пожелание по перепланировке: — объединить кухню (2) с гостиной (3) + избавится от длинного коридора. (1). Туалет (5) и Ванна (6) также объединяются. Остальное на ваш творческий вкус.

От вас на выходе: несколько вариантов планировки с расстановкой мебели.

Оплата $30, срок 4-5 дней.

10 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$30
3 дня
Иван отлично справился с поставленной задачей и в срок. Задача даже перевыполнена, ибо было представлено гораздо больше образцов. Очень доволен сотрудничеством! + 10 баллов БРАВО!
Хороший человек и заказчик. Четкое задание , своевременная оплата. Приятно работать и общаться. Рекомендую к сотрудничеству.
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