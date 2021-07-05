Необходимо спроектировать полы по грунту с расчетом толщины бетона и сетки арматуры для монолитного ленточного фундамента. В проекте учтите добавление армирующей сварной сетки 50*50*3 для монтажа теплого пола. Расчет должен быть выполнен в специализированном программном обеспечении с приложением файла отчета.