Перевести чертеж в AutoСad

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Закрыт43 заявки1220 просмотров

Имеется отсканный в tif чертеж. Его нужно перечертить в AutoСad

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