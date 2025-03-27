Есть 3d несколько моделей в STL формате, сделаный в blender (можно использовать blender вместо STL). Их нужно перевести (экспортировать) в DXF формат. Перерисовать или по той модели сделать. Просто перевод формата (онлайн конверторы) не подходят. Качество нужно сохранить. Модели плоские.