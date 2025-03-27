Требуются рабочие чертежи на катер с кабиной, аналогичные представленному варианту. Необходим специалист в судостроительстве с готовыми чертежами и схемами раскроя. Возможны дальнейшие заказы при успешной работе.
Перевести чертеж в DXF формат
Есть 3d несколько моделей в STL формате, сделаный в blender (можно использовать blender вместо STL). Их нужно перевести (экспортировать) в DXF формат. Перерисовать или по той модели сделать. Просто перевод формата (онлайн конверторы) не подходят. Качество нужно сохранить. Модели плоские.
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