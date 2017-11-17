Перевести pdf план этажа в графическую картинку

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Завершен5 заявок288 просмотров

Нужно отрисовать или адаптировать план этажа, который сделан в векторе в картинку, но сохранить вектор. Убрать лишнии линии, почистить от ненужных элементов.

Оплата 500 р. по готовности. Сделать нужно сегодня.

8 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dsokolov
Данил 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Данил все сделал отлично. Рекомендую.
Грамотно поставленная задача, оперативные ответы на вопросы по работе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dsokolov
Данил 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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