Перевод чертежей из JPG в КОМПАС-3D

$5
Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо начертить в программе КОМПАС чертежи, которые в формате jpg.

Количество файлов: 1

цена: 300р

6 лет назад
AriohQ
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать РД по разделу ЭОМ фабрики одежды 12 000 м2

    Разработать проектную документацию по разделу [b]ЭОМ[/b] Вся исходная информация в прикрепленном файле. В вашем ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима цена,  срок выполнения и резюме. Работа в команде. Вся на яндекс диске. Все общение между командой в строго ватсап-чате

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Диаграмма starUML

    необходимо сделать две небольшие диаграммы в starUML: диаграмму последовательностей и диаграмму деятельности, обе с описанием. тема "разработка модели информационной системы страховой компании" СРОЧНО очень прошу помочь, совсем не успеваю

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Чертеж крепления МДФ к Стеклу

    Администрация торгового центра запросила чертеж "портала" выполненного из мдф(+шпон) установленного на стеклянную часть фасада.  В основном им нужно понимание крепежа МДФ панели к фасадному стеклу.  Идеи по монтажу приветствуются)

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проектирование АПС и АППЗ

    Необходимо разработка разделов проекта АПС и АППЗ. Реконструкция существующего здания (Демонтажные чертежи, Рабочая документация, Проектная документация). Общий объем около 30 т кв.м.  АР и Техническое задание по запросу. Опыт в разработке систем АПС (Siemens), а также ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести косметические правки в чертежи AutoCAD

    Нужно внести небольшие правки по тексту и форматированию в чертежи AutoCAD (DWG). Порядка 50 чертежей. Количество правок в каждом чертеже — в среднем 5 правок. Правки в основном двух видов: → поменять одно слово на другое → ...

    Чертежи и Схемы28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля

    Чертеж в AutoCAD любого удобного формата, главное по заданным требованиям. Плюс пояснительная записка  Исходные данные: Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры и конек) Район ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно оформить dwg чертежи для дома

    $17

    Есть DWG чертежи. Но они не оформлены. Нужно оформить в автокаде через СПДС или в Архикаде через книгу макетов, сформировав единый альбом. Нужно добавить спецификации из Экселя на соответствующие листы. Если не чертеж спецификация не ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад