Потрібно перекреслити креслення з фото

$8
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Открыт5 заявок79 просмотров

Потрібно перекреслити креслення з фото бажано компас 3д

Создание чертежей
4 дня назад
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