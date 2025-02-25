Принципиальная схема подключения

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Судовая система аварийно-предупредительной сигнализации на плк modicon m 340

Составить принципиальную схему подключения с использованием тумблеров, клемников, контроллера, процессора с модулями, потенциометром, датчиком температуры, датчиком температуры пт100, термопары, дифференциальным усилителем(возможно ошибусь, он должен выдавать напряжение пропорционально сопротивлению), фото контроллера с модулями и диф усилителем прилагаю.

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