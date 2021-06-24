Проект летней террасы

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Закрыт2 заявки580 просмотров

Необходимо выполнить проект летней террасы. Только для исполнителей с опытом и примерами выполнения подобных работ. Эскизы пришлю исполнителю.

4 года назад
kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Валентин
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Бек
 
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Был
4 года назад
4 года назад

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