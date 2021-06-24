Необходимо перенести два чертежа в электронный формат с возможностью последующей печати. Используйте любую программу для выполнения задачи. Срок выполнения - до пятницы.
Проект летней террасы
Необходимо выполнить проект летней террасы. Только для исполнителей с опытом и примерами выполнения подобных работ. Эскизы пришлю исполнителю.
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