Проект в sketchup

Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок837 просмотров
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для сдачи зачета необходим проект киоска по примеру. подробности и пример сброшу

2 года назад
guest_16443896300284
2 года в сервисе
Был
2 года назад